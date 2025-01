Milan, scoppia il caso Morata: lite con Conceicao, ora l’addio è più vicino

(Adnkronos) – Scoppia il caso Alvaro Morata al Milan. L’attaccante spagnolo, arrivato in estate dall’Atletico Madrid, fin qui ha deluso realizzando appena sei gol in 25 presenze stagionali, ma il campo non sembra essere l’unico dei problemi dell’ex Juve in questa prima parte di avventura rossonera. Il rapporto con il nuovo allenatore, Sergio Conceicao, non sembra infatti essere dei migliori, e ora Morata starebbe valutando le proprie opzioni già in questo mercato di gennaio, con un (nuovo) addio alla Serie A che non appare più impossibile. Nella deludente notte di Zagabria, dopo la deludente sconfitta del Milan contro la Dinamo nell’ultima giornata di Champions League, che ha condannato i rossoneri ai playoff, è andata in scena un’accesa lite tra Sergio Conceicao e Alvaro Morata. Negli spogliatoi il tecnico rossonero avrebbe ripreso duramente l’attaccante spagnolo, che era stato sostituito all’intervallo dopo l’ennesima prova deludente ed era uscito dal campo visibilmente contrariato. L’episodio, l’ennesimo caso di tensione dopo il litigio Conceicao-Calabria al termine di Milan-Parma della scorsa giornata di Serie A, sembra sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Morata, ora più aperto a lasciare Milano già in questa sessione di mercato. Su Morata c’è il forte interesse del Galatasaray. Il club turco avrebbe già allacciato i primi contatti con l’entourage del giocatore, ricevendo un’apertura al trasferimento, e con il Milan, che, a questo punto, non si opporrebbe al suo addio. La valutazione del club rossonero supera i 10 milioni di euro, una cifra che non spaventa i giallorossi. Fondamentale per i rossoneri però trovare prima un sostituto, con i contatti per Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord che vanno avanti senza sosta. A preoccupare però è l’infortunio rimediato dal messicano proprio nell’ultima giornata di Champions League. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)