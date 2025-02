Milano-Cortina 2026 si presenta al mondo, Abodi: “Saremo pronti”

(Adnkronos) – “Milano Cortina 2026? Guardiamo anche oltre il mese dei Giochi. Il nostro obiettivo e far diventare le Olimpiadi italiane. L’impegno è distribuire tutti gli stimoli possibili attraverso l’Italia, anche dove la neve non si vede mai”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha parlato nel corso dell’evento “Milano Cortina 2026: i Giochi dell’Italia si presentano al mondo”, nella sede romana della Stampa Estera a Palazzo Grazioli. “Pensiamo – ha sottolineato Abodi – che avremo risultati lusinghieri e già i dati sono confortanti, dai candidati volontari alla biglietteria. Lavoriamo anche per quello che verrà dopo. Obiettivo categorico? Il pareggio di bilancio. Noi non siamo immuni alle incognite, ma ci faremo trovare pronti. Il governo ha un impegno complessivo e ogni ministero dà il suo contributo per far rispettare gli standard internazionali dell’evento”. Il ministro ha quindi aggiunto un concetto importante: “L’altro elemento che rappresenterà il fascino dei Giochi sono i tedofori. Il simbolo della fiaccola va molto al di là del fascino del suo design e per quanto spenta rimane sempre accesa. Il numero dei tedofori è impressionante per una tappa fondamentale del processo di nazionalizzazione e conoscenza del territorio”. Abodi ha parlato anche della

pista da bob di Cortina

: “La cosa fondamentale è che sia sostenibile l’impianto più che il cantiere. Il cantiere della pista può sembrare invasivo, ma l’impianto sarà sostenibile. Sono state fatte valutazioni sulla possibilità di andare con un piano B anche perché un anno e qualche mese fa non eravamo sicuri di questa impresa, ma abbiamo deciso di investire su un’infrastruttura innovativa, con la centrale termica che servirà anche il Palazzo del ghiaccio. Restare in Italia è un atto di cosciente responsabilità. Siamo convinti che l’impianto, con la collaborazione italiana e internazionale, diventerà un’eccellenza e siamo convinti che quello che offriremo al mondo non avrà nulla da invidiare ad altri impianti”. Nel corso dell’evento a Palazzo Grazioli è intervenuto anche il presidente del Coni Giovanni Malagò: “Milano Cortina è un evento è planetario, gli sport invernali non hanno la stessa popolarità delle discipline estive per evidenti motivi, climatici e geografici, ma ci saranno 3500 atleti, con 2 miliardi di persone collegate, e 1,5 milioni di biglietti venduti. È un’Olimpiade diversa, che noi chiamiamo Olimpiade dei territori”. Malagò ha poi aggiunto: “Si tratta di un modello che verrà replicato in futuro e non escludo possa succedere anche a livello estivo. Siamo orgogliosi di aver dato valore aggiunto al nostro mondo, c’è grandissima aspettativa. Ho visto tante Olimpiadi, ma noi vogliamo personalizzare la bellezza dei luoghi, delle montagne, delle città, dell’aspetto del food and beverage e la caratterizzazione di essere italiani può essere un valore aggiunto”. —milano-cortina-2026/eventiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)