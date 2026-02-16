8.6 C
Milano Cortina, le gare di oggi: dallo sci allo short track con Fontana, orari e dove vedere gli azzurri

(Adnkronos) – Decimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, lunedì 16 febbraio, l’Italia va a caccia di nuove medaglie ai Giochi, dopo il record di podi in una singola edizione della rassegna a cinque cerchi battuto nella giornata di ieri. Per gli azzurri, speranze di medaglia sullo sci alpino, nello slalom, e nello short track, ma grande attenzione anche alla finale del big air in serata, con la stella Flora Tabanelli. Ecco orario, programma e dove vedere gli italiani in gara.  

Ecco il programma di oggi e gli italiani in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina:  

10 Bob: Bob a due uomini, manche 1 (Patrick Baumgartner) 

10 Sci alpino: Slalom uomini, manche 1 (Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Alex Vinatzer) 

11 Short track: 1000m donne, quarti di finale (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana) 

11:18 Short track: 500m uomini, batterie (Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel) 

11:55 Short track: 1000m donne, semifinali (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana) 

11:57 Bob: Bob a due uomini, manche 2 (Patrick Baumgartner) 

12:04 Short track: Staffetta 5000m uomini, semifinali (Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser) 

12:36 Short track: 1000m donne, finale B (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana) 

12:42 Short track: 1000m donne, finale A (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana) 

13:30 Sci alpino: Slalom uomini, manche 2 (da definire) 

14:05 Curling: Round robin uomini, Italia – Repubblica Popolare di Cina (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz) 

19 Bob: Monobob donne, manche 3 (ev. Giada Andreutti, Simona De Silvestro) 

19 Salto con gli sci: Super team uomini, turno 1 (da definire) 

19:05 Curling: Round robin donne, Italia – USA (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Rebecca Mariani, Giulia Zardini Lacedelli) 

19:30 Sci acrobatico: Big air donne, finale manche 1 (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter) 

19:43 Salto con gli sci: Super team uomini, turno 2 (da definire) 

19:53 Sci acrobatico: Big air donne, finale manche 2 (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter) 

20 Pattinaggio di figura: Coppie, programma libero (Sara Conti e Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini) 

20:17 Sci acrobatico: Big air donne, finale manche 3 (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter) 

20:20 Salto con gli sci: Super team uomini, finale (da definire) 

21:06 Bob: Monobob donne, manche 4 (ev. Giada Andreutti, Simona De Silvestro) 

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels. 

