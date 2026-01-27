5.8 C
Milano, indagato per omicidio agente che ha sparato a 28enne

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – L’agente di polizia che ha sparato al 28enne marocchino a Milano “è indagato per omicidio volontario”. Così all’Adnkronos il legale Pietro Porciani, sottolineando che il suo assistito “ha risposto alle domande dell’interrogatorio”. La linea difensiva è impostata sulla legittima difesa: “Se non è in questo caso, è difficile trovarlo: uno si trova una pistola puntata contro, non so cosa posso fare”. Sul fatto che l’arma fosse a salve, l’avvocato risponde: “Uno non può sapere che fosse a salve”. 

A quanto riferisce l’avvocato Porciani, “addosso al 28enne defunto sono stati trovati vari tipi di stupefacente”. 

Il 28enne è stato ucciso poco prima delle 18 di lunedì 26 gennaio a Milano, nel corso di una sparatoria con la polizia, avvenuta in via Peppino Impastato. Già noto alle forze dell’ordine e irregolare in Italia, avrebbe avuto precedenti per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, rapina e lesioni.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

