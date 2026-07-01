27.9 C
Firenze
mercoledì 1 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Napoli, bimba di 2 anni ricoverata in ospedale: è positiva alla marijuana

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Una bimba di 2 anni è stata ricoverata in ospedale perché positiva alla marijuana. È accaduto nella notte a Napoli, dove i carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti all’ospedale pediatrico Santobono.  

Poco prima delle 4 la piccola, accompagnata dalla madre 33enne e dal fratellastro 15enne, era risultata positiva al THC (tetraidrocannabinolo, principio attivo della cannabis). Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il 15enne sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità.  

La bambina resta in osservazione ma non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
27.9 ° C
29.3 °
27.1 °
62 %
0.5kmh
9 %
Mer
39 °
Gio
35 °
Ven
33 °
Sab
35 °
Dom
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2143)ultimora (1296)Video Adnkronos (475)sport (87)salute (86)Tecnologia (66)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati