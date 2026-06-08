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Milano, studentessa 20enne denuncia violenza sessuale di gruppo

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(Adnkronos) – Una studentessa spagnola di vent’anni ha denunciato di essere stata stuprata da un gruppo di ragazzi, al termine di una serata trascorsa in una discoteca di Milano.  

I fatti risalierebbero alla sera del 23 maggio scorso. La giovane avrebbe conosciuto un ragazzo al ‘The Beach’, locale alla periferia est di Milano. Lui a un certo punto l’avrebbe trascinata in un luogo isolato nelle vicinanze, dove sarebbe stato raggiunto da altri amici, con cui avrebbe poi abusato della ragazza.  

Dopo la violenza subita, la vittima ha raggiunto in autonomia il pronto soccorso della clinica Mangiagalli, per farsi vitare. Poi si è presentata in questura per sporgere denuncia.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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