Milano, uomo trovato morto in strada: colpito da più coltellate

(Adnkronos) – Un uomo è stato trovato morto in strada a Milano questa mattina intorno alle 5. La vittima era riversa a terra in viale Giovanni da Cermenate. Sul posto le volanti della polizia e il 118 che ne ha constatato il decesso. Sul corpo dell’uomo sono state rilevate diverse ferite di arma da taglio al torace. Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)