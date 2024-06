Mirabilandia, torna la notte rosa firmata da Claudio Cecchetto

(Adnkronos) – Torna l’attesissimo appuntamento con il Capodanno dell’estate della Riviera: la Notte Rosa. Sabato 6 luglio Mirabilandia presenta Weekend Dance, un evento esclusivo firmato da Claudio Cecchetto che farà ballare e divertire tutti i visitatori fino alle 23. Una serata molto speciale animata da un fantastico djset in collaborazione con il Samsara di Riccione, che vedrà alternarsi in consolle Danilo Saclì, Cristina Oliveira e Fabio Marzo. Sulle note delle hit estive, due squadre di ballerini professionisti si sfideranno in una Dance Battle tutta da seguire, in cui il supporto del pubblico farà la differenza. I team in gara saranno guidati da star e personaggi famosi della televisione italiana, tutti magistralmente interpretati da Claudio Lauretta e Leonardo Fiaschi. I due comici e imitatori porteranno in scena i loro migliori successi, in uno spettacolo in cui il divertimento è assicurato. Una serata indimenticabile all’insegna della musica per festeggiare tutti insieme il Capodanno dell’estate e godere, in modo diverso, delle tante attrazioni del Parco divertimenti più grande d’Italia. Dal 5 al 7 luglio sarà inoltre attiva una speciale promozione con entrata serale (dalle 17) al Parco – evento incluso – da soli 12,90 euro. “Lo spettacolo a Mirabilandia quest’anno supera ogni aspettativa. Sarà completamente dedicato al ballo con 2 amici considerati da tutto il pubblico televisivo gli imitatori/showman più bravi d’Italia. Con loro e i loro personaggi ci divertiremo a ballare tutti i balli del mondo, spiega Claudio Cecchetto. L’anno scorso la notte Rosa è stata spettacolare. Quest’anno Weekend Dance, la Notte Rosa 2024, con Claudio Lauretta, Leonardo Fiaschi, Fabio Marzo e i DJ del Samsara di Riccione lo sarà ancora di più! Vi aspettiAMO!”. “Anche per quest’anno abbiamo rinnovato la collaborazione con Claudio Cecchetto per regalare al pubblico un evento incredibile ed esclusivo, dice Sabrina Mangia, Sales and Marketing Director di Mirabilandia. Un appuntamento che è ormai entrato nel nostro calendario e che fa registrare ogni anno molto entusiasmo e grandi numeri, non solo nelle fasce di età più giovani. Tutti hanno voglia di musica, di fare festa e godere della nostra offerta di divertimento!”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)