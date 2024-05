Modena, bimbo di 3 anni precipita dal secondo piano e finisce su auto in sosta: salvo

(Adnkronos) – Un bambino di 3 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione al secondo piano, impattando su un'auto in sosta. E' accaduto in via Carpi Ravarino, a Soliera, in provincia di Modena. Il bimbo è stato soccorso dal 118 e poi trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore Bologna per accertamenti. Secondo quanto ricostruito, il piccolo, di origine ghanese, sarebbe stato lasciato da solo pochi istanti dalla madre. Sul caso indagano i carabinieri di Modena. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)