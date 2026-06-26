Mondiali 2026, Brasile contro Giappone vede gli ottavi e Neymar in gol a 3,00 su Sisal.it

(Adnkronos) – I Pentacampeo del Brasile contro un Giappone che, finora, ha regalato gol e spettacolo. La sfida che vale gli ottavi del Mondiale 2026 tra i verdeoro e i giocatori del Sol Levante, in programma all’NRG Stadium di Houston lunedì, si preannuncia come uno dei più intensi ed elettrizzanti. Gli esperti Sisal vedono i ragazzi di Carlo Ancelotti favoritissimi a 1,72 rispetto al 5,00 di Kamada e compagni mentre per il pareggio si scende a 3,60. Brasile avanti, a 1,33, anche per il passaggio turno rispetto al Giappone, offerto a 3,20. Entrambe le formazioni fanno del gioco offensivo un marchio di fabbrica: una sfida con almeno 4 reti è data a 3,25. Ma chi riuscirà a sbloccare il match? Anche in questo caso i brasiliani, a 1,55, appaiono favoriti per segnare la prima rete dell’incontro rispetto ai nipponici, offerti a 2,90. Tante marcature ma anche tanta intensità: un cartellino nel primo quarto d’ora di gioco è dato a 5,00 mentre si scende a 3,00 per veder fischiare un rigore.

Vinicius, 4 reti nelle prime tre gare del girone, è l’uomo copertina del Brasile: il numero 7 verdeoro, e del Real Madrid, cerca il gol per la quarta partita consecutiva, impresa data a 2,50. Il Giappone però dovrà fare molta attenzione a un altro giocatore di Carlo Ancelotti, un giocatore che ha segnato la bellezza di 9 reti nelle sfide contro gli asiatici, risultando il miglior marcatore nella storia della sfida: Neymar. O’Ney, infatti, ha ritrovato la nazionale dopo quasi 3 anni e adesso sogna la decima rete ai nipponici, scenario offerto a 3,00: 10 reti proprio come il numero di maglia che porta sulle spalle. In casa Giappone, invece, sono Ueda, a 4,50, e l’ex centrocampista della Lazio Kamada, a 6,00, gli uomini che potrebbero creare i maggiori pericoli ad Allison.

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