28.7 C
Firenze
sabato 20 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali, addetto Fifa intrappolato nella bandiera e ‘salvato’

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – I Mondiali 2026 regalano (anche) momenti comici e da ricordare, soprattutto sui social. Un paio di giorni fa, prima della partita del gruppo A tra Repubblica Ceca e Sudafrica ad Atlanta, al termine dell’esecuzione degli inni nazionali un tifoso ceco è stato per esempio protagonista di una piccola disavventura in campo. 

Cos’è successo? Un portabandiera della Fifa è stato avvolto (letteralmente) nella bandiera della Repubblica Ceca, rimanendo ‘intrappolato’ alla fine della classica cerimonia pre-partita, con le bandiere dei due Paesi stese in campo.  

 

Il ragazzo ha vissuto qualche secondo di paura, anche per la mancanza d’aria e la situazione di caos, poi però è stato ‘liberato’ dai suoi colleghi e per fortuna tutto si è chiuso per il meglio. Con un po’ di paura e qualche risata per… sdrammatizzare. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
28.7 ° C
29.3 °
28.4 °
48 %
0.5kmh
0 %
Sab
35 °
Dom
36 °
Lun
39 °
Mar
38 °
Mer
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1375)ultimora (1017)Video Adnkronos (427)salute (89)sport (82)Tecnologia (79)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati