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Mondiali, anche Justin Bieber tra le superstar dell’half-time show della finale

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Ci sarà anche Justin Bieber tra le superstar dell’half-time show della finale dei Mondiali 2026. Domenica 19 luglio, l’artista canadese sarà tra i grandi ospiti al New York New Jersey Stadium per l’ultimo atto della Coppa del Mondo 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti. Justin Bieber ‘scenderà in campo’ alla fine del primo tempo e sarà co-headliner dello spettacolo finale all’intervallo insieme a Shakira, Madonna e i Bts.
 

“I Mondiali uniscono il mondo come nient’altro riesce a fare” ha detto Justin Bieber in un comunicato, confermando la sua partecipazione al grande evento. “Sono grato di poter partecipare a questo spettacolo dell’intervallo. E lo sono ancora di più sapendo che sta già contribuendo ad ampliare l’accesso all’istruzione per i bambini di tutto il mondo” ha aggiunto l’artista. 

Il motivo? Lo show sosterrà il Fifa Global Citizen Education Fund, che sta raccogliendo 100 milioni di dollari per aiutare i bambini ad accedere all’istruzione e al calcio. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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