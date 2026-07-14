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Mondiali, Tardelli zittisce Giugliano: “Non conosci giocatori”. Bufera social

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Bufera social su Marco Tardelli. L’ex calciatore è stato protagonista, durante Notti Mondiali su Rai 1, di un’infelice uscita con Manuela Giugliano, giocatrice della Roma e della Nazionale, che ha generato un vero e proprio caos sui social. Parlando di come riuscire a fermare Lionel Messi, Tardelli ha ‘zittito’ Giugliano dicendo: “La marcatura a uomo io l’ho fatta su grandi giocatori, posso elencarne qualcuno che tu non conosci…”. 

Immediato l’intervento del giornalista Alessandro Antinelli, che ha ricordato che “Lei però gioca in Nazionale”. Mentre Giugliano si è limitata a sorridere, visibilmente imbarazzata, Tardelli si è affrettato a discolparsi: “E allora? Non ho mica detto niente”. 

La scena è passata tutt’altro che inosservata sui social. Il video del botta e risposta è circolato su X, dove molte donne lo hanno preso come “perfetto esempio di mansplaining”. “Tardelli voleva fare il fenomeno e spiegare il calcio a Manuela Giugliano”, ha scritto un utente, un pensiero in ogni caso largamente condiviso: “Deve avere rispetto, voleva dare lezioni di tattica alla numero 10 della Roma”. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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