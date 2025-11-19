8.3 C
Montesano (Logista): “Greenbox riutilizzabili fino a 4-5 volte, cliente parte attiva processo”

(Adnkronos) – “Produciamo più di 8,5 milioni di scatole e abbiamo da sempre sentito la responsabilità di non demandare la gestione del rifiuto ai nostri clienti. È nato quindi il Logista Greenbox, che è una scatola che può essere riutilizzata”. Ciò avviene “grazie alla collaborazione del cliente finale che agisce come parte attiva del processo, ripiegando la scatola e riconsegnandola la settimana successiva ai nostri hub. Questo può avvenire fino a 4-5 volte per ogni scatola”. Lo ha detto Giampaolo Montesano, Network director Logista, intervenendo alla Social Sustainability Week in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma. 

“Quando riceviamo la scatola verifichiamo che sia riutilizzabile, e se non lo è la inseriamo in un circuito di riciclo”, spiega Montesano.”È un progetto partito nel 2015 che si è migliorato nel tempo, grazie al sistema di tracciabilità e monitoraggio di cui tutta la filiera ne trae beneficio: i nostri clienti dal 2023 hanno incentivi in base a quante scatole restituiscono”, conclude. 

