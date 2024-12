Morgan su addio di Bugo alle scene: “Dispiaciuto, potevamo fare la nostra canzone”

(Adnkronos) –

Morgan ha commentato la scelta di Bugo di dire addio alla scena musicale: “Non è una buona notizia per me, non mi dà gioia la sconfitta altrui”, ha scritto così il cantautore italiano sul suo profilo Instagram. Il commento di Morgan è a corredo del titolo provocatorio di Dagospia che scrive ‘Una buona notizia per Morgan – Bugo ha annunciato l’addio alle scene’, accompagnato da una foto dei due a Sanremo 2020, luogo della loro nota controversia. “Non desidero affatto che Bugo sparisca dalle scene, innanzitutto perché non fa nulla che mi nuoccia e poi perché l’ho sempre apprezzato come cantautore”. Nonostante i dissapori passati, dunque, Morgan non mostra rancore e ha persino espresso un desiderio: “Sarebbe stata una bella notizia per me sapere che Bugo aveva finalmente scritto la seconda strofa delle ‘brutte intenzioni’ dove mi rispondeva per le rime e così finalmente potevamo fare uscire la canzone”. Dopo oltre vent’anni di musica, Bugo dice addio alle scene con un ultimo concerto: il primo aprile 2025 all’Alcatraz di Milano. “E non è un pesce d’aprile”, assicura il cantante che confessa: “Non è una scelta sofferta. Lo faccio volentieri”. E annuncia il suo ultimo live: “Il concerto finale sarà una festa per tutti”. “La storia ci ha insegnato a vedere come tristo gli ultimi concerti. Io, invece, voglio vedere questo ultimo concerto come il dessert di una festa che mi è piaciuta tanto”, dice l’artista. Il concerto, che coinciderà con l’ultima data del tour legato alla pubblicazione del suo ultimo disco di inediti ‘Per Fortuna Che Ci Sono Io’ (uscito lo scorso marzo, via 7 srl/Ada Music), sarà dunque l’occasione per celebrare la carriera dell’artista e cantare insieme a lui tutte le sue canzoni. Il concerto finale di Bugo sarà un abbraccio finale a tutto il suo pubblico. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)