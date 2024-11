Morta a 96 anni Licia Pinelli, vedova del ferroviere anarchico

(Adnkronos) – È morta oggi, 11 novembre, e a Milano Licia Rognini Pinelli, vedova di Giuseppe ‘Pino’ Pinelli, il ferroviere anarchico accusato ingiustamente della strage di Piazza Fontana e morto precipitando dalla finestra della questura di Milano nel dicembre del 1969. Licia Pinelli aveva 96 anni e per oltre mezzo secolo si è battuta alla ricerca della verità sulla morte di suo marito. Nel 2015 il Presidente della Repubblica Giorgio Npaolitano l’aveva nominata commendatore al merito della Repubblica. In quell’occasione era stata invitata al Quirinale insieme alla vedova del commissario Luigi Calabresi. E oggi parole affettuose sono state espresse per lei da Mario Calabresi: “Ricordo l’abbraccio che si scambiò con mia madre, il coraggio rompere un muro di odio e rabbia e quel modo silenzioso di comprendersi che accomunava due donne che avevano vissuto il dramma di restare vedove con dei figli piccoli”. Licia Pinelli lascia due figlie, Silvia e Claudia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)