MotoGp Italia, Bagnaia conquista la Sprint. Martin cade

(Adnkronos) – Francesco 'Pecco' Bagnaia trionfa nella gara sprint del Gp d'Italia. Sul circuito del Mugello il portacolori della Ducati si impone davanti agli spagnoli Marc Marquez, in sella alla Ducati del team Gresini e Pedro Acosta con la GasGas. Al quarto posto un altro pilota di Borgo Panigale Franco Morbidelli che si lascia alle spalle lo spagnolo dell'Aprilia Maverick Vinales e il sudafricano della Ktm Brad Binder. Caduta per lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a 4 giri dalla fine, a inizio gara era invece scivolato Enea Bastianini (Ducati) dopo un contatto proprio con il leader del Mondiale. Adesso in classifica Martin ha 27 punti di vantaggio su Bagnaia nella classifica piloti, con Marquez 3° a 32. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)