Musetti combatte, poi si fa male: in finale a Montecarlo vince Alcaraz

Lorenzo Musetti ci prova, ma contro Carlos Alcaraz non basta. Oggi, domenica 13 aprile, lo spagnolo vince la finale del Masters 1000 di Montecarlo con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-0 e conquista il diciottesimo titolo della sua carriera. L’azzurro parte benissimo e grazie al break nel 4° game conquista il primo set. La risposta di Alcaraz nel secondo set è da fuoriclasse: lo spagnolo riporta tutto in parità con un 6-1 senza appelli. Il titolo si decide al terzo set: anche qui Alcaraz inizia bene, poi Musetti accusa un problema muscolare e cede 6-0 dopo l’intervento dello staff medico. Per l’azzurro, la consolazione dell’undicesimo posto nel ranking. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)