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Terremoto, Baccarini (Hilti): “Più attenzione a elementi non strutturali”

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(Adnkronos) – “Gli elementi non strutturali impiantistici per le opere complesse – ospedali, data center – hanno acquisito una rilevanza tecnico-economica altissima, incomparabile rispetto al passato. Dedicare più attenzione a questi elementi fin dalle fasi iniziali della progettazione è un’opportunità”. Ad affermarlo Paolo Baccarini, direttore Ingegneria di Hilti Italia, in occasione della Seismic Academy, tenutasi a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera. 

Giunto quest’anno alla sua XII edizione, l’incontro rappresenta l’appuntamento di riferimento per la sicurezza sismica e un’occasione di confronto tra progettisti, direttori dei lavori, enti di verifica, committenze e imprese.  

“Da un punto di vista normativo, tecnico, progettuale ed esecutivo credo che in Italia siamo a un livello veramente altissimo”, ha spiegato Baccarini. “Non mancano i dati per eseguire una progettazione eccellente e una costruzione perfetta. Tuttavia, quello che forse si può fare andando avanti è mettere a fattor comune tutte le competenze specialistiche che oggi sono necessarie per affrontare la complessità delle opere che bisogna rinnovare o costruire ex novo”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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