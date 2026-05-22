25.9 C
Firenze
venerdì 22 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Terremoto, Sudati (Conforma): “Verifica di progetto evidenzia gli errori”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La verifica della progettazione indipendente consente di mettere in evidenza le principali casistiche di errore di progettazione che, se non individuate nella fase progettuale, rischiano di diventare possibili contenziosi in fase realizzativa in termini di aumento dei tempi e dei costi”. Così Alessandro Sudati, consigliere delegato Industry Costruzioni di Conforma, a margine della XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti. 

Andata in scena a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera, si tratta dell’evento di riferimento nel panorama italiano sul tema della sicurezza sismica, nonché di un’occasione di confronto tra progettisti, direttori dei lavori, enti di verifica, committenze e imprese. “La verifica di progetto”, ha precisato Sudati, “è uno strumento che consente a un ente, a una stazione appaltante o a una committenza privata di controllare in maniera indipendente la progettazione, mettendo in risalto gli errori – spesso errori di coordinamento progettuale – che fanno emergere delle non conformità anche gravi, come il non rispetto di leggi, normative o esigenze espresse dalla committenza”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.9 ° C
27.4 °
24.9 °
39 %
2.6kmh
0 %
Ven
27 °
Sab
29 °
Dom
29 °
Lun
32 °
Mar
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2486)ultimora (1260)Video Adnkronos (439)ImmediaPress (262)lavoro (118)salute (100)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati