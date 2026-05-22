Sinner, ‘inizia’ il Roland Garros: l’allenamento con Baez e la strategia di Jannik

(Adnkronos) – Inizia l’avventura di Jannik Sinner a Parigi, per il Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 22 maggio, per il fuoriclasse azzurro è previsto un allenamento nella capitale francese con l’argentino Sebastian Baez. Una scelta, quella di Jannik, pensata per utilizzare le caratteristiche del terraiolo sudamericano per aumentare il ritmo e l’intensità in campo, a cominciare dagli scambi. Per iniziare subito con il piede giusto un torneo fondamentale per la sua carriera, l’unico Slam che ancora manca al suo favoloso palmares.

Ieri, Sinner si era allenato con il monegasco Valentin Vacherot nella sua prima giornata ‘operativa’ al Roland Garros. Poi, Jannik aveva partecipato all’evento “Gaël & Friends”, una festa per celebrare l’ultimo Roland Garros della carriera di Gael Monfils. Sinner debutterà nello Slam francese tra lunedì 25 e martedì 26 maggio, contro il francese Clement Tabur.

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