Formato (Aecom): “Nelle opere integrare qualità e sicurezza” Video News 22 Maggio 2026 12:45 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Baccarini (Hilti): “Mettere insieme competenze specialistiche” Video News Sudati (Conforma): “Errori progetto aumentano tempi e costi” Video News Savino (ad Hilti): “Dialogare con ogni attore della filiera costruzioni” Video News Bullismo: Mazzone (Federscherma), ‘ Servono cultura, sensibilizzazione e consapevolezza’ Video News Bullismo: Ciocchetti, ‘far arrivare le leggi in scuole e famiglie’ Video News Luca Signorelli, il cittadino-eroe Modena Video News A Roma Piazza Mastai è dei giovani nella seconda edizione della Maratona Bullismo Video News Troppo o troppo poco: dallo spreco alimentare all’energia pulita Video News Patto stabilità, Zingaretti (Pd): “Lettera Meloni è timbro sul fallimento del governo” Video News ROAD compie tre anni: al Gazometro di Roma prende forma il laboratorio della mobilità del futuro Video News Innovazione: Bertogna (Unimore), ‘Europa indietro su guida autonoma: servizi investimenti e Video News Innovazione: Voltaggio (Road), ‘Il distretto tecnologie per città intelligenti e sicure’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 25.9 ° C 27.4 ° 24.9 ° 39 % 2.6kmh 0 % Ven 27 ° Sab 29 ° Dom 29 ° Lun 32 ° Mar 34 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Smartphone spento e niente social, oggi è il Disconnect Day Lavoro Open House 2026, 320 visitatori e prenotazioni al completo per Palazzo Corrodi sede di Cassa geometri Sport nazionale E’ morto Kyle Busch, il pilota Nascar aveva 41 anni Tecnologia Le ragazze del digitale conquistano Bologna: a DumBO Code&Tell 2026 Lavoro Ia, Saso (Manageritalia Lazio Umbria Sardegna): “Manager guidano cambiamento al servizio delle persone” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Baccarini (Hilti): “Mettere insieme competenze specialistiche” Video News Sudati (Conforma): “Errori progetto aumentano tempi e costi” Video News Savino (ad Hilti): “Dialogare con ogni attore della filiera costruzioni” Video news Video News Baccarini (Hilti): “Mettere insieme competenze specialistiche” Video News Sudati (Conforma): “Errori progetto aumentano tempi e costi” Video News Savino (ad Hilti): “Dialogare con ogni attore della filiera costruzioni”