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Ultimo: “Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato”

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “Oggi sono qui a forma di punto interrogativo. Non ho risposte, anzi ho le vostre stesse domande”. Ultimo si racconta senza sconti e senza fronzoli rispondendo alle domande degli studenti dell’Università di Tor Vergata, a quaranta giorni dall’attesissimo concerto- evento “La favola per sempre” previsto per il 4 luglio nella spianata dell’Università romana. “Per me scrivere canzoni è naturale, quindi è facile”, ammette l’artista romano in un colloquio intervista con lo psichiatra Paolo Crepet nell’aula della facoltà di Lettere e Filosofia. “Non affido totalmente a me il motivo per cui una mia canzone diventa un successo, credo che la forza sia nelle canzoni stesse”. E su di lui dice: “Io sono veramente un sognatore, le mie canzoni sono malinconiche ma io nella vita sono a volte un ‘cazzone’, mi piace ridere scherzare e bere il vino con i miei amici. In me ci sono queste contraddizioni”. E sul concerto del 4 luglio, rivela: “L’ho ‘visto’ tanto tempo fa, ho avuto una visione. Non ho mai preso in considerazione l’ipotesi che potesse non realizzarsi, e si è avverato”. 

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