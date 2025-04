Musk: “Scudo missilistico di Trump non ci interessa, siamo concentrati su Marte”

(Adnkronos) – “SpaceX non ha provato a presentare un’offerta per ottenere un contratto” per il progetto di difesa missilistica ‘Golden Dome’ voluto da Donald Trum sul modello dell’Iron Dome, la rete di protezione di Israele. E’ quanto si legge in un commento su X riguardo le ultime indiscrezioni. “La nostra netta preferenza sarebbe rimanere concentrati per portare l’umanità su Marte – aggiunge – Se il Presidente ci chiedesse aiuto, lo faremmo, ma spero in altre società, non SpaceX”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)