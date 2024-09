Napoli, morta turista colpita da vaso ai Quartieri Spagnoli

(Adnkronos) – E’ morta la 30enne turista padovana colpita due giorni fa alla testa da un vaso caduto da un balcone ai Quartieri Spagnoli, al centro storico di Napoli. Lo si apprende da fonti dell’Asl Napoli 1. Chiara Jaconis era ricoverata all’Ospedale del Mare. Altri esami effettuati ieri avevano confermato la gravità del caso. Su quanto accaduto sono in corso indagini da parte della Procura di Napoli. La giovane era a passeggio domenica per le vie di Napoli quando è stata colpita alla testa dall’oggetto caduto da un balcone in via Sant’Anna. “La notizia della morte di Chiara è un grande dolore” ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in una nota, “ci stringiamo alla famiglia così duramente colpita da questa disgrazia che tocca profondamente tutti noi”. Il consiglio comunale, riunito a via Verdi, ha accolto con un minuto di silenzio la notizia del decesso comunicata all’aula dal consigliere Gennaro Acampora “a nome mio e di tutto il Consiglio Comunale di Napoli, esprimo il nostro più sincero cordoglio”. “Abbiamo sperato fino alla fine ma i medici ci avevano già preparato al peggio. Ieri avevo incontrato anche i genitori di Chiara e la sorella, a loro e al fidanzato va il mio primo pensiero e un lungo abbraccio. Chiara resterà nel cuore di tutti noi” ha aggiunto l’assessore al Turismo Teresa Armato che è stata in queste ore a stretto contatto con i familiari. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)