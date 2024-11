Napoli, tragedia nella notte: giovane morta in rogo di un b&b

(Adnkronos) – Tragedia nella notte a Napoli, dove una giovane donna è morta nell’incendio scoppiato in un b&b nella centralissima piazza Municipio. I vigili del fuoco stanotte sono intervenuti per domare un rogo scoppiato al settimo piano di un palazzo in pieno centro a Napoli. Sul posto anche la Polizia di Stato. Secondo quanto si apprende, all’interno della stanza di un b&b è stato ritrovato il cadavere carbonizzato di una donna. Aperta un’inchiesta. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)