Napoli, ustionata dal barbecue: 41enne muore dopo 5 giorni

(Adnkronos) – Non ce l'ha fatta la 41enne rimasta ustionata dal barbecue a San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli. La donna era rimasta gravemente ferita nel terribile incidente domestico avvenuto cinque giorni fa ed è morta questa mattina presso l’ospedale Cardarelli per le ustioni riportate. La 41enne era rimasta ustionata a causa delle fiamme che si erano propagate dopo l’accensione di un piccolo barbecue che era sul balcone. La donna era stata subito trasferita dal 118 all’ospedale Cardarelli di Napoli dove era stata ricoverata in terapia intensiva presso il reparto grandi ustionati: aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo e le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. È morta oggi, dopo cinque giorni di agonia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)