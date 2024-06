Industria Felix, Ravani (M&L Consulting Group): “Nel nord est possibili importanti operazioni M&A”

(Adnkronos) – "Faccio le mie congratulazioni alle imprese premiate in questo evento Industria Felix, 48 eccellenze italiane premiate qui in Veneto, in questa location meravigliosa. Oggi come partner di M&L Consulting Group – ha commentato Silvia Ravani, partner e co-founder della società – abbiamo affrontato temi fondamentali come l’importanza delle operazioni di M&A nel soddisfare molteplici esigenze strategiche degli imprenditori, la cui prima esigenza è quella di crescita ed un’altra esigenza è quella di gestione dei passaggi generazionali; entrambe queste esigenze appunto vengono supportate sia dalle operazioni di M&A sia dalla strutturazione di gruppi societari che permettono di acquisire notevoli vantaggi, per esempio la possibilità da parte della holding di fare attività di direzione e coordinamento, di avere un più agevole accesso al canale bancario, di ridurre il rischio del business perché rimane in capo alle singole società e non a livello di gruppo, quello di mantenere i conflitti all’interno del gruppo, per poi evidentemente avere anche vantaggi fiscali quali la pex, il consolidato fiscale piuttosto che l’iva di gruppo e diciamo che in sintesi – ha concluso Ravani – questo tipo di operazioni appunto permettono la crescita delle industrie e permettono alle stesse di rimanere competitive in mercati sempre più complessi, globalizzati e in rapida evoluzione". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)