Nave spia Russia in acque inglesi, Royal Navy e Raf la seguono: “Vi vediamo, siamo pronti”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Royal Navy e gli aerei della Raf stanno monitorando i movimenti della ”nave spia russa, la Yantar”, che si trova al confine delle acque britanniche a nord della Scozia”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa britannico John Healey aprendo il suo discorso a Downing Street. “Si tratta di una nave progettata per raccogliere informazioni e mappare i nostri cavi sottomarini”, ha spiegato il ministro a proposito della nave russa. “Abbiamo schierato una fregata della Royal Navy e aerei della Raf per monitorare e seguire ogni movimento di questa nave”, ha proseguito Healey affermando che la ”Yantar ha puntato i laser verso i nostri piloti”. 

Secondo il ministro, “quella manovra russa è estremamente pericolosa e questa è la seconda volta quest’anno che la nave Yantar viene dispiegata nelle acque del Regno Unito”. Healey ha quindi rivolto un ”messaggio alla Russia e a Putin, è questo: vi vediamo, sappiamo cosa state facendo e se la Yantar si dirigerà verso sud questa settimana, saremo pronti”. 

