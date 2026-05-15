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“Nella macchina del caffè possono annidarsi batteri, ecco cosa fare”: la ricetta di Matteo Bassetti

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(Adnkronos) –
Batteri nel caffè. Un esercito di nemici invisibili rischia di rovinare il rito quotidiano che accompagna il risveglio, e tante pause relax, di milioni di italiani. “Lo sapete che nella macchina del caffè, oltre al calcio, si annidano anche i microbi? Sì, i batteri, perché all’interno delle tubature, all’interno delle guarnizioni, si possono accumulare microbi”, avverte l’infettivologo Matteo Bassetti in un video social girato in cucina, macchinetta alla mano.  

“E allora vi do la soluzione per far sì che microbi e calcare non facciano male al vostro caffè”, spiega. La ‘ricetta’ del primario dell’Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova “è davvero molto semplice: una soluzione di acqua e aceto bianco” in dosi uguali. “Quindi 50% di acqua e 50% di aceto bianco consentono di levare il calcare, ma soprattutto di uccidere i batteri all’interno della vostra macchina del caffè”, assicura il medico. Compiuta l’operazione, non resta che premere il bottone. “Adesso accendiamo il nostro caffè e sarà un caffè meraviglioso che andrò a prendere alla vostra assoluta salute”. Rigorosamente “amaro, e soprattutto senza batteri”.  

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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