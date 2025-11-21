10.3 C
Firenze
venerdì 21 Novembre 2025
Neurologo Habetswallner: “Miastenia difficile da diagnosticare”

(Adnkronos) – “In alcuni casi la miastenia gravis è difficile da diagnosticare e purtroppo molto spesso è diagnosticata in ritardo. Questo accade non per la difficoltà, ma perché è una malattia rara e i medici che per primi visitano il paziente non ci pensano. Mediamente passa più di un anno tra l’esordio dei sintomi e la diagnosi corretta”. Così Francesco Habetswallner, direttore Uoc Neurofisiopatologia Aorn Cardarelli di Napoli, durante l’evento ‘Tutela del paziente con malattie rare: la miastenia gravis come paradigma’, organizzato a Roma e promosso da Omar – Osservatorio malattie rare con il contributo non condizionato di Ucb Pharma. 

“Altri ostacoli che si possono incontrare – prosegue Habetswallner – riguardano il non trovare gli anticorpi, le forme sieronegative o i test effettuati che non sono di livello adeguato. Tutti questi problemi si riflettono sulla salute e sulla qualità di vita del paziente, perché una diagnosi ritardata significa negare al paziente le terapie di cui ha necessità e, in alcuni casi, esporlo a terapie che sono nocive per la sua salute”. I rischi sono quindi molteplici: “Le conseguenze di una mancata diagnosi sono importanti. Tra queste – precisa lo specialista – l’assenza di una presa in carico, il ritardo delle cure, l’accumularsi di disabilità. E’ importante sensibilizzare tutti gli operatori sanitari per facilitare la diagnosi e anticiparla”. 

salute

