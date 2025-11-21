Neve, temporali e forti venti: oggi allerta arancione in Sicilia e gialla in 7 regioni

(Adnkronos) – Il maltempo colpisce gran parte dell’Italia con neve, temporali e forti venti: è allerta arancione in Sicilia e gialla in altre sette regioni nella giornata di oggi, venerdì 21 novembre.

Un’area di bassa pressione con aria particolarmente fredda, in arrivo dalla Groenlandia, interessa il Paese, favorendo precipitazioni, da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco, e un’intensificazione dei venti. Previste, inoltre, una generale diminuzione delle temperature e possibili nevicate sulle regioni settentrionali. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree dell’Italia, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

La Protezione Civile ha quindi valutato allerta arancione sulla Sicilia nord-occidentale e allerta gialla sul Molise e su parte di Emilia-Romagna Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

L’avviso prevede precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Basilicata, specie sui settori tirrenici, in estensione a Calabria e Sicilia, in particolar modo sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di oggi sono attesi venti da forti a burrasca, sia sull’Emilia-Romagna che sulla Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Previste, inoltre, nevicate al di sopra dei 400-600 metri, su Emilia-Romagna e Veneto, con apporti al suolo deboli, fino a moderati a quote più elevate.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

