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Ex Ilva, sindaco Taranto impone stop centrale termoelettrica

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Stop alla centrale termoelettrica dell’ex Ilva di taranto entro 30 giorni: lo impone l’ordinanza n.18 del 13 aprile del sindaco di Taranto, Pietro Bitetti. Stop che comporterebbe, a quanto si apprende, lo stop del ciclo produttivo che, senza la centrale in attività, non può proseguire, con la fermata dell’area a caldo, cuore dello stabilimento.  

Lo stop della centrale, secondo quanto riferiscono fonti, rende impossibile anche l’approvvigionamento dell’energia elettrica prodotta dai gas siderurgici, oggi utilizzata per alimentare gli impianti a valle dell’area a caldo a Taranto, e così verrebbe meno una componente essenziale per il funzionamento dell’intero sito con effetti sugli altri stabilimenti del gruppo nel Nord Italia. 

La decisione del sindaco di Taranto giunge a poche ore dagli incontri tra gli enti locali pugliesi – tra cui lo stesso Comune – e i rappresentanti di Jindal, che avevano presentato la propria proposta, incontri definiti dagli stessi interlocutori come ‘positivi’. 

Acciaierie d’Italia (Adi) in As sarebbe intenzionata a impugnare l’ordinanza. E’ quanto apprende l’AdnKronos da fonti vicine al dossier. 

L’ordinanza del sindaco di Taranto richiama il ‘principio di precauzione ambientale’ sancito dall’art. 3-ter del codice dell’Ambiente, che “impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo alla esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi”, si legge nel documento, e “ritenuto, d’intervenire a tutela della salute pubblica” ordina “alla Società Adi Energia srl in A.S. di sospendere, entro 30 giorni, l’esercizio dell’installazione autorizzata con Aia” e “fino alla presentazione del piano di riduzione contenente le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti nel Rapporto di Vds Taranto dell’anno 2024 e successiva valutazione ed approvazione da parte di Arpa puglia, Aress Puglia ed Asl Taranto”. 

Al provvedimento è ammesso ricorso al capo dello Stato e al Tar di Puglia rispettivamente nel termine di 120 giorni o 60 giorni dalla notifica dell’atto. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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