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Trump contro Meloni e l’Iran ‘difende’ l’Italia: “Perché dovremmo colpirla?”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Donald Trump attacca Giorgia Meloni, che “non vuole essere coinvolta” nella guerra contro l’Iran anche se Teheran “ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”. L’affondo del presidente degli Stati Uniti contro la presidente del Consiglio e contro l’Italia non passa inosservato nel contesto internazionale e finisce nel radar del network iraniano sui social. Teheran, dall’inizio della guerra, ha una presenza capillare sui social – e in particolare su X – attraverso anche i profili delle ambasciate in numerosi paesi. All’affondo di Trump, replica – nella ‘roulette’ social – l’ambasciata iraniana in Thailandia. “Perché dovremmo far male all’Italia?”, chiede la rappresentanza diplomatica dal proprio profilo X. “Amiamo il popolo italiano, il calcio, il cibo. Amiamo Roma, Rimini, Pisa, Milano, Venezia, la Sardegna, Firenze, Napoli, Genova, Torino, la Sicilia e tutto quello che c’è in mezzo”, si legge nel messaggio che innesca anche conversazioni con utenti italiani. 

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