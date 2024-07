Nicolò Martinenghi, chi è il campione dei 100 rana a Parigi 2024

(Adnkronos) –

Nicolò Martinenghi medaglia d’oro nei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il 24enne, nato a Varese, regala il primo trionfo alla spedizione azzurra ai Giochi. L’atleta istrionico, capelli biondo platino sotto la cuffia, completa il suo curriculum stellare: campione europeo nei 50 e nei 100 rana a Roma 2022, campione del mondo nei 100 a Budapest 2022 e ora campione olimpico a Parigi 2024. L’exploit del 28 luglio 2024 è il coronamento di una carriera decollata nel 2019 con la vittoria nei 100 rana agli Assoluti di Riccione. E’ il primo squillo, con il crono di 58”75: anche in Italia, per la prima volta, viene abbattuto il muro dei 59”. La consacrazione arriva alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la medaglia di bronzo nei 100 rana e nella 4×100 metri misti. Gli Europei sono tappe intermedie prima dei Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi 2021: medaglia d’oro nella 4×100 metri misti, argento nei 50 e 100 metri rana e lbronzo nella 4×50 metri misti. Ai Mondiali di Budapest 2022 esplode con l’oro nei 100 metri rana e nella 4×100 metri misti, coronando la sua avventura con l’argento nei 50 rana. Gli Europei di Roma sono una marcia trionfale con 3 ori: 50 e 100 metri rana oltre alla staffetta 4×100 metri misti, come contorno l’argento nella 4×100 mista. Nei Mondiali di Fukuoka 2023 argento nei 100 rana, risultato bissato ai Mondiali di Doha 2024 (anche nei 50), con l’aggiunta del bronzo nella staffetta mista. Oggi, il capolavoro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)