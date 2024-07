Nordcorea: “Distruggeremo nostri nemici appena Kim darà ordine”

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha giurato che “distruggerà totalmente” i suoi nemici in caso di guerra, quando il leader Kim Jong-un darà l’ordine di farlo. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale Kcna, riportando le dichiarazioni di alti ufficiali militari tra cui il colonnello Ri Un-ryong e il tenente comandante Yu Kyong-song durante un incontro a cui ha partecipato anche Kim, in occasione del 71esimo anniversario dell’armistizio della guerra di Corea. Accusando gli Stati Uniti e la Corea del Sud di “essere decisi a provocare una guerra nucleare”, gli ufficiali hanno giurato di rafforzare l’efficienza militare per organizzare un “attacco schiacciante al nemico in qualsiasi momento e senza indugio e distruggerlo totalmente una volta che il rispettato comandante supremo Kim Jong-un avrà dato un ordine”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)