Norris, incidente per la sua Ferrari a Monaco – Video

(Adnkronos) – Disavventura per la Ferrari di Lando Norris. Il pilota della McLaren è infatti il proprietario della supercar F40 che nelle scorse ore è stata prima ripresa mentre sfrecciava per le strade del Principato di Monaco e che poi si è schiantata contro un muro, finendo in testa coda e danneggiando la parte posteriore dell’auto, come evidenzia anche un tweet del magazine Autosport. La targa corrisponde alla Ferrari acquistata da Norris lo scorso anno per circa un milione e mezzo di euro e parcheggiata proprio a Monaco, dove vive.

Al volante però non c’era Norris, che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, prima dell’inizio della nuova stagione di Formula 1 in programma in Australia nel weekend del 16 marzo. Il pilota inglese è infatti in Finlandia, in Lapponia per la precisione, come testimoniato dalle sue storie Instagram. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)