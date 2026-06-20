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Olanda-Svezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Torna in campo l’Olanda ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 20 giugno, la Nazionale orange sfida la Svezia – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata del girone F. L’Olanda è reduce dal pareggio per 2-2 contro il Giappone, mentre la Svezia ha battuto nettamente la Tunisia 5-1, prendendosi il primo posto del gruppo. 

 

La sfida tra Olanda e Svezia è in programma oggi, sabato 20 giugno, alle ore 19. Ecco le probabili formazioni: 

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo. Ct. Koeman 

Svezia (3-4-1-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Ayari, Karlstrom, Gudmundsson; Nygren; Isak, Gyokeres. Ct. Potter 

 

Olanda-Svezia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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