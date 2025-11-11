14.3 C
Olimpiadi, decollano gli affitti brevi: aumenti fino a +409,5% a Bormio e Cortina

(Adnkronos) – Non solo Milano, ma anche Cortina d’Ampezzo e Bormio. Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio, si registra un’impennata dei prezzi delle locazioni brevi non solo nel capoluogo lombardo ma anche nelle due località montane che ospiteranno le gare della competizione olimpica. Secondo i dati del Centro studi di Abitare Co., società specializzata nell’intermediazione immobiliare, su Cortina e Bormio, che Adnkronos/Labitalia ha potuto visionare, i canoni medi per una settimana a febbraio 2026 a Cortina d’Ampezzo, per un appartamento per un massimo di 4 persone, si attestano a 9.200 euro rispetto ai 2.300 di una settimana di marzo 2026, dopo le Olimpiadi, con un incremento del 300%. 

Aumento ancora più elevano a Bormio, dove i canoni medi per una settimana si attestano a 5.600 euro rispetto ai 1.100 di marzo 2026, con un incremento quindi del 409,1%. Facendo quindi una media tra le due località montane, i canoni medi per una settimana a febbraio 2026 si attestano a 7.400 euro rispetto ai 1.700 di marzo 2026 con un incremento del 354,5%. 

economia

