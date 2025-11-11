16.9 C
Firenze
martedì 11 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pakistan, attacco suicida a Islamabad: 12 morti e 21 feriti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un attentato suicida ha provocato almeno 12 morti e 21 feriti a Islamabad, all’esterno di un tribunale distrettuale. Lo riporta Geo Tv, citando fonti della polizia, secondo cui l’esplosione è avvenuta in un’auto parcheggiata all’esterno della struttura. L’edificio del tribunale è stato evacuato dopo l’esplosione. Il vice ispettore generale di Islamabad, il commissario capo e la squadra forense sono arrivati ​​sul luogo poco dopo l’esplosione, mentre le squadre di soccorso e le forze dell’ordine hanno trasportato i deceduti e i feriti in ospedale. 

Fonti hanno poi riferito che la testa del presunto attentatore suicida è stata ritrovata sul luogo dell’esplosione, denunciando che l’attentato è stato effettuato da terroristi sostenuti dall’India e dal rappresentante dei talebani afghani, Fitna al-Khawarij. 

Il ministro dell’Interno pachistano, Mohsin Naqvi, che si è recato sul luogo, a confermato la morte di 12 persone ed il ferimento di altre 27 nell'”attentato sucida avvenuto alle 12.39″ fuori da un tribunale di Islamabad. Secondo il ministro, il kamikaze ha cercato di entrare nell’edificio, ma “quando non ci è riuscito ha attaccato un veicolo della polizia”, facendosi esplodere. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
16.9 ° C
18.6 °
15.1 °
67 %
1.8kmh
20 %
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1472)ultimora (1369)sport (59)demografica (44)attualità (22)campionato (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati