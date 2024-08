Palermo, 19enne: “Violentata dopo serata in spiaggia”

(Adnkronos) – Violentata dopo una serata in spiaggia. La denuncia è di una 19enne. I carabinieri della Compagnia di Partinico (Palermo) hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 27enne, accusato di violenza sessuale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo scorso 15 agosto, sul lungomare di Balestrate la vittima, la giovane sarebbe stata abusata dall’indagato, suo conoscente, con il quale, insieme ad altri amici aveva deciso di trascorrere la serata in spiaggia. Le indagini sono scattate dopo il drammatico racconto della ragazza. Il 27enne avrebbe abusato della 19enne, dopo averla convinta, con una scusa, ad allontanarsi dal gruppo e, una volta soli, nonostante il suo rifiuto, l’avrebbe aggredita procurandole perfino delle lesioni. La coraggiosa ricostruzione della vittima e le testimonianze dei presenti hanno consentito agli investigatori dell’Arma di identificare tempestivamente il 27enne, a carico del quale il gip di Palermo ha disposto la misura cautelare in carcere. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)