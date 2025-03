Papa Francesco, Vaticano: “Niente bollettino medico, situazione stabile”

(Adnkronos) – Niente bollettino medico oggi, venerdì 14 marzo, per Papa Francesco ricoverato da un mese all’ospedale Gemelli di Roma. Il Vaticano annuncia che il prossimo sarà domani, ma che “si diraderanno”. I medici, riferisce la Sala stampa della Santa Sede, ritengono che la situazione sia “stabile” e che, quindi, non ci siano novità da segnalare rispetto al quadro clinico. Domani tornerà un bollettino ma con tutta probabilità si diraderanno. Non mancherà in ogni caso un aggiornamento serale del Vaticano. Se ci fosse motivo, il bollettino medico tornerebbe. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)