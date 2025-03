Papa Francesco, Vaticano: “Situazione stabile, ha concelebrato messa stamani in cappellina”

(Adnkronos) – Papa Francesco oggi, domenica 16 marzo, “ha concelebrato la messa nella cappellina” vicina alla sua stanza del decimo piano dell’ospedale Gemelli, dove è ricoverato da oltre un mese. Lo fanno sapere dal Vaticano in cui aggiungono anche che la “situazione è stabile”. Il Pontefice ha continuato “la terapia farmacologica per arginare la polmonite bilaterale e le fisioterapia respiratoria e motoria traendo particolare giovamento da quest’ultima”. Stamani il Pontefice non ha ricevuto visite ma ha lavorato un po’. I frutti del lavoro si vedranno nei prossimi giorni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)