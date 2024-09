Paralimpiadi 2024, il campione di volley è troppo alto e dorme per terra

(Adnkronos) – Morteza Mehrzadselakjani, dall’alto dei suoi 2 metri e 46 di altezza, è la stella della Nazionale dell’Iran campione paralimpica di pallavolo. E alle Paralimpiadi deve dormire per terra. Ai Giochi di Parigi 2020 Mehrzadselakjani guida la sua selezione a caccia del terzo oro consecutivo dopo Rio 2016 e Tokyo 2020. Mehrazd, come è soprannominato, è considerato il secondo uomo più alto del mondo. Nel villaggio di Parigi 2024, riferisce il quotidiano spagnolo Marca, nessuno si è preoccupato di preparare un letto adeguato alle misure dell’atleta. Il pallavolosta, quindi, deve dormire sul pavimento della sua camera, come ha reso noto Hadi Rezaeigarkani, ct iraniano: “Mehrzad non ha ricevuto una camera personalizzata come a Tokyyo ed è stato costretto a dormire per terra. Questo però non lo distrae dal suo obiettivo, diventare campione”. Mehrzad è affetto da acromegalia, malattia cronica legata all’eccessiva produzione di ormone della crescita. Mehrzad era considerato un prospetto per il basket prima che una caduta dalla bicicletta provocasse una grave lesione al bacino. Una lunga serie di operazioni non ha potuto evitare le gravi lesioni alla gamba destra, ad oggi più corta di circa 15 centimetri rispetto alla sinistra. Il pallavolista non è in grado di camminare autonomamente e deve fare ricorso ad una sedia a rotelle. Pasó por varias operaciones y a partir de ahí su pierna derecha dejó de crecer y es, aproximadamente, unos 15 centímetros más corta que la izquierda. Esto le hace complicado caminar, por eso se vio obligado a usar silla de ruedas. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)