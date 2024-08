Parigi 2024, D’Amato oro e Esposito bronzo alla trave

(Adnkronos) –

Alice D’Amato medaglia d’oro alla trave nella ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Manila Esposito medaglia di bronzo nella stessa gara. Sul podio con le due azzurre la cinese Zhou Yaqin. D’Amato si impone con il punteggio di 14.366 davanti a Zhou (14.100), penalizzata da un errore nell’esecuzione, e a Esposito (14.000). Caduta e quinto posto per la grande favorita della vigilia, la statunitense Simone Biles (13.100) che fallisce l’assalto al quarto oro dei suoi Giochi: la fuoriclasse americana ha trionfato in 3 gare. Per la prima volta, esce a mani vuote da una finale alla trave. Lo strepitoso risultato porta a 24 le medaglie conquistate dall’Italia ai Giochi: 8 ori, 10 argenti e 6 bronzi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)