Parigi 2024, news e risultati dalle Olimpiadi oggi 1 agosto

(Adnkronos) – Oggi 1 agosto 2024 sesta giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi. Entra in scena l’atletica leggera con le gare di marcia 20 km maschile e femminile. La pioggia caduta sulla capitale francese modifica l’orario di partenza della prova degli uomini, partiti alle 8 e non alle 7.30. Slitta anche la prova femminile, dalle 9.20 alle 9.50. Attesa per le 11.48, quando va in scena uno degli eventi più attesi della giornata: nella boxe, categoria -66 kg, Angela Carini affronta l’algerina Imane Khelif, atleta intersex sotto i riflettori per le polemiche legate alla sua presenza nella competizione femminile. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)