Parigi 2024, oggi cerimonia di apertura: via alle Olimpiadi sulla Senna

(Adnkronos) – Parigi è pronta per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024, che si aprono stasera. Per la prima volta, lo show inaugurale si terrà fuori da uno stadio: i Giochi di Parigi inizieranno con la cerimonia sulla Senna, inizio previsto alle 19.30 e conclusione alle 23 circa.

La sfilata dei 8.700 atleti di 205 delegazioni si svolgerà grazie all’utilizzo di 84 imbarcazioni, oltre a 99 barche per le operazioni logistiche, che, partendo dal Pont d’Austerlitz, accanto al Jardin des Plantes, seguiranno il percorso del fiume per sei chilometri.

Dal Pont d’Austerlitz si navigherà passando sotto ponti storici e monumenti iconici, come Notre-Dame e il Louvre, oltre ad alcune sedi dei Giochi, tra cui l’Esplanade des Invalides e il Grand Palais.

Il punto di arrivo sarà davanti al Trocadéro, nei pressi della Torre Eiffel, dove si svolgeranno gli spettacoli finali, saranno eseguiti gli inni, saranno pronunciati i discorsi e soprattutto avverrà l’accensione del braciere, davanti a circa 120 capi di Stato o di governo. Presenti in tribuna d’onore accanto al presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, al presidente francese Emmanuel Macron anche il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella.

La Cerimonia vedrà sfilare per prima la Grecia, capitanata dal cestista Giannis Antetokounmpo e dalla marciatrice Antigoni Drisbioti, per concludersi con gli Stati Uniti, rappresentati dalla stella NBA LeBron James e dalla tennista Coco Gauff, e i padroni di casa della Francia, guidati dal nuotatore Florent Manaudou e dalla lanciatrice del disco Mélina Robert-Michon. L’Italia Team, con i portabandiera Gianmarco Tamberi, saltatore in alto e medaglia d’oro a Tokyo 2020, e Arianna Errigo, schermitrice con 3 medaglie in carriera alle Olimpiadi (1 oro e 1 bronzo a squadre, 1 argento individuale), sarà la 91esima nazione a sfilare sulla stessa barca di Israele, Islanda e Giamaica.

Sarà una cerimonia blindata nonostante le quasi 600.000 persone attese lungo il fiume, con il governo francese particolarmente vigile a garantire che nessun individuo pericoloso possa accedere alle zone perimetrali di sicurezza. A seguito dell’innalzamento al massimo livello del sistema di allerta per la sicurezza nazionale Vigipirate della Francia, il governo francese ha istituito un perimetro “antiterrorismo”, che sarà sorvegliato da 45.000 agenti di polizia e gendarmi, tra cui 1800 agenti stranieri. L’Italia Team si ritroverà al Villaggio Olimpico per poi spostarsi al Pont d’Austerlitz, dove inizierà la parata di 6 km. Il battello che gli azzurri condivideranno con gli atleti di Israele, Islanda e Giamaica, salperà intorno alle ore 19.35 per poi sbarcare al Pont d’Iléna intorno alle ore 21.25.

Il nostro Paese sarà rappresentato da 141 atleti e circa una settantina di official in rappresentanza di 20 discipline (atletica, badminton, beach volley, breaking, canoa, canottaggio, ciclismo, ginnastica artistica, judo, nuoto, pallanuoto, pugilato, scherma, sport equestri, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro con l’arco, tuffi e vela (i cui atleti arriveranno da Marsiglia in giornata). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)