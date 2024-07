Parigi 2024, orari e programma di oggi: atleti italiani in gara

(Adnkronos) – Le gare di oggi 31 luglio alle Olimpiadi di Parigi 2024, con gli atleti italiani in corsa. Riflettori puntati sul canottaggio con il quattro di coppia a caccia di medaglie. Nel nuoto, in serata, Razzetti e Quadarella nelle finali di 200 farfalla e 1500 stile libero. Nella scherma, gli azzurri della sciabola a squadre. 08.00 Triathlon femminile (Alice Betto, Bianca Seregni, Verena Steinhauser) 09.00 Tiro a segno – Carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile, qualificazioni (Danilo Dennis Sollazzo, Edoardo Bonazzi) 09.00 Tiro a volo – Trap femminile, qualificazioni (Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco) 10.00 Judo – -70 kg femminili (Kim Polling) 10.00 Judo – -90 kg maschili (Christian Parlati) 10.34 Canottaggio – Due senza senior maschile, semifinali (Davide Comini e Giovanni Codato) 10.45 Triathlon maschile (Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti) 11.00 Nuoto – Batterie: 200 rana femminile (Francesca Fangio) 11.14 Canottaggio – Doppio pesi leggeri maschile, semifinali (Stefano Oppo e Gabriel Soares) 11.21 Nuoto – Batterie: 200 dorso maschile (Thomas Ceccon, Matteo Restivo) 12.00 Tiro con l’arco – Gara individuale maschile, trentaduesimi e sedicesimi (Mauro Nespoli, Alessandro Paoli) 12.00 – Tennis – terzo turno maschile (Lorenzo Musetti); quarti doppio misto (Sara Errani / Andrea Vavassori) 12.13 Vela – Windsurf femminile, regate (Marta Maggetti) 12.26 Canottaggio – Quattro di coppia senior maschile, Finale A (Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili) 12.26 Tiro con l’arco – Gara individuale femminile, trentaduesimi e sedicesimi (Chiara Rebagliati) 13.30 Scherma – Sciabola a squadre maschile: quarti di finale (Italia-Ungheria) 13.43 Vela – Windsurf maschile, regate (Nicolò Renna) 15.15 Vela – Skiff femminile, regate (Jana Germani / Giorgia Bertuzzi) 15.30 Canoa slalom – C1 femminile, semifinale (Marta Bertoncelli) 17.30 Ginnastica artistica – Concorso generale individuale maschile, finale (Yumin Abbadini, Mario Macchiati) 17.45 Tiro con l’arco – Gara individuale maschile, trentaduesimi e sedicesimi (Federico Musolesi) 18.30 Pallanuoto – Fase a gironi femminile: Italia-Usa 20.30 Scherma – Sciabola a squadre maschile: finale per l’oro 20.37 Nuoto – 200 farfalla maschili, finale (Alberto Razzetti) 21.13 Nuoto – 1500 stile libero femminili, finale (Simona Quadarella) 22.00 Beach volley – Fase a gironi maschile (Alex Ranghieri / Adrian Carambula). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)