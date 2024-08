Parigi 2024, Roncadelle tris d’oro: il paese vince 3 medaglie alle Olimpiadi

(Adnkronos) – Roncadelle, comune in provincia di Brescia, vince 3 medaglie d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e nel medagliere finale dei Giochi si piazza davanti a Cuba e alla pari con la Serbia. La cittadina di 9200 abitanti chiude 15 giorni memorabili ai Giochi, mettendo la propria targa su 3 trionfi. A rompere il ghiaccio sono stati Giovanni De Gennaro nella canoa slalom e Alice Bellandi nel judo. Oggi, nell’ultima giornata delle Olimpiadi, il terzo oro ‘Made in Roncadelle’: nel trionfo della Nazionale femminile di pallavolo menzione speciale per Anna Danesi, centrale che ha contribuito a schiantare gli Usa in finale con i suoi muri spesso invalicabili. Oro per l’Italia e tris per Roncadelle. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)