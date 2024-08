Parigi 2024, Salvini: “Letti di cartone e nuotatori nella fogna”

(Adnkronos) – Dopo la cerimonia d’apertura, i problemi legati alla Senna. Matteo Salvini punta il dito contro le Olimpiadi di Parigi 2024 dopo le news relative al primo caso di Escherichia Coli ai Giochi: la ‘vittima’ è una triatleta belga. “Andare in ospedale perché nuoti in una fogna…non mi sembra rispettoso per gli atleti che si sacrificano per mesi e mesi”, dice Salvini a margine di una visita di sopralluogo al cantiere delle opere di riqualificazione dell’Autodromo di Monza. “Spero che la cerimonia di chiusura sia più rispettosa e olimpica di quella disgustosa cerimonia di apertura”, aggiunge il leader della Lega. “Io -dice ancora – sento una grande responsabilità, perché da ministro delle Infrastrutture sono co-protagonista della preparazione di Milano-Cortina 2026 e quindi quando vedo la gente che dorme per terra al villaggio olimpico, perché manca l’aria condizionata, con i letti di cartone e la fila in mensa, sto ragionando perché sia Milano sia Cortina abbiano un’ospitalità diversa”, dice riferendosi alla foto che ha ritratto Thomas Ceccon su un prato del villaggio olimpico. Secondo Salvini “costringere gli atleti a nuotare nella Senna è come costringerli a nuotare nel Seveso o nel Tevere e non mi sembra un’idea intelligente. Un po’ di superficialità nell’organizzazione da quello che lamentano gli atleti c’è”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)